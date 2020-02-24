У воинской части в Ленобласти нашли мумию

24.02.2020, 14:26, Новости дня

умифицированный труп мужчины найден в Выборгском районе в Ленинградской области рядом с воинской частью, сообщили источники в правоохранительных органах.

Тело обнаружил контрактник, которого командир отправил проверить, нет ли в канализационных люках бездомных людей. Военнослужащий наткнулся на останки человека лет 25 в пальто и со связкой ключей, информирует портал 47news.ru.

По предварительным данным, смерть наступила около полугода назад. Личность покойного, а также причины смерти устанавливаются.



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