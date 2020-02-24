Городской совет Праги переименовал в честь Немцова площадь, где находится посольство России в Чехии

24.02.2020, 13:24, Новости дня

Городской совет Праги 24 февраля принял решение о переименовании площади в Праге, где находится посольство России в Чехии, в честь убитого российского политика Бориса Немцова. Ранее эта площадь носила название Под каштанами. Вместе с площадью будет изменен и официальный адрес российского консульского учреждения в Чехии. 

«Решение – акт солидарности с российской оппозицией», – сказано в заявлении городских властей чешской столицы. – Этим жестом Прага присоединится к нескольким другим мегаполисам, которые таким образом указывают на тяжелую политическую ситуацию в современной России». 

Идея о переименовании была вынесена на голосование мэром Праги Зденеком Гржибом. Он подчеркнул, что хотел бы устроить церемонию открытия площади в пятилетнюю годовщину убийства Бориса Немцова 27 февраля 2020 года. Кроме посольства, по новому адресу не находится никаких других учреждений. 

Борис Немцов был вице-премьером России с 1997-го по 1998 год, а до того много лет занимал должность губернатора Нижегородской области. После прихода к власти Владимира Путина Немцов стал одним из его наиболее последовательных критиков и одним из лидеров оппозиционного движения в России. 

 

Политик был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. В его убийстве были признаны виновными и осуждены пятеро уроженцев Чечни: непосредственный исполнитель убийства, Заур Дадаев, получил 20 лет тюрьмы. Но заказчик убийства до сих пор не установлен, а адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров говорил в интервью Настоящему Времени, что следствие по делу Немцова в России «буксует», а российские власти сознательно затягивают расследование. 

Прага – не первый город, в котором уже есть площадь Бориса Немцова у посольства России. Такие же скверы, площади или улицы уже есть в Киеве, Вильнюсе и Вашингтоне: все они находятся перед консульскими учреждениями России, чтобы напомнить Кремлю о нераскрытом политическом убийстве.



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