Миграционная служба Украины: более 950 тысяч жителей ДНР и ЛНР имеют украинские биометрические паспорта

24.02.2020, 14:24, Новости дня

Государственная миграционная служба Украины сообщила, что по состоянию на февраль 2020 года более 950 000 человек, имеющих регистрацию на территории двух сепаратистских образований на востоке Украины, получили украинские биометрические паспорта для выезда за границу. Кроме того, за последний год такие паспорта также получили более 16 000 жителей аннексированного Крыма.

Данные ГМС Украины приводит Deutsche Welle, которая отправила в ведомство соответствующий запрос. Биометрический паспорт Украины дает право безвизового въезда в страны ЕС и пребывания там в течении ограниченного времени.

По данным властей сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», в 2018 году в обоих образованиях проживали почти 3,8 млн человек. Из них в непризнанной «ДНР» жили 2,3 млн. человек (более 950 тыс. – в Донецке), а более 1,4 млн человек – в непризнанной «ЛНР». Таким образом, более четверти зарегистрированного в «ДНР» и «ЛНР» населения имеют украинские биометрические паспорта и могут свободно въезжать на территорию стран ЕС.

Россия также активно выдает паспорта жителям сепаратистских «ДНР» и «ЛНР»: это происходит с мая 2019 года, после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешил в особом, упрощенном порядке выдавать российские паспорта жителям сепаратистских образований, в том числе – заграничные. По данным российских властей, в 2019 году граждане Украины получили около 300 тысяч паспортов, и в основном это были жители двух сепаратистских регионов.