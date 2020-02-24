Вылечившиеся от коронавируса китайцы начали повторно заражаться инфекцией

24.02.2020, 14:23, Новости дня

Это ведет к патологиям.

В китайском городе Ухань зафиксировали около 200 повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно исследованиям, повторное заболевание ведёт к патологиям в организме.

Число заболевших в Китае к 24 февраля составило 77150 человек (по всему миру — 79363), количество смертей достигло 2 522.

В мире (за исключением материковой части Китая) зафиксировали 2,2 тысячи случаев заболевания. За сутки количество заразившихся выросло на 416 человек. Больше всего заболевших в Японии — 838 человек, из них 630 — пассажиры и члены экипажа лайнера «Даймонд Принсесс».

Ранее «Блокнот» рассказал о вспышке коронавируса в Италии.



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