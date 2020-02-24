Российский чиновник простил ветеранам долги за «коммуналку» в честь 23 февраля

24.02.2020, 14:23, Новости дня

И это далеко не все поблажки от госслужащего.

Глава Сургутского района в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра) Андрей Трубецкой простил ветеранам все долги за услуги ЖКХ (около 300 тысяч рублей) в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Чиновник пошел дальше и распорядился, чтобы ветераны в течение года вообще не платили за коммунальные услуги. На это местные власти потратят около четырех миллионов рублей.

Трубецкой не остановился и на этом. Он заявил о возможности дополнительных льгот: «Постараемся убедить транспортные компании, которые работают на территории Сургутского района, сделать проезд бесплатным для ветеранов. Нет — значит, сделаем за свой счет».

Ранее суд в Москве простил дворнику долг в 2 млрд рублей.