В Москве школьник упал с высоты 15-го этажа и разбился

24.02.2020, 14:21, Разное

В Москве 13-летний мальчик погиб после падения из окна 15-го этажа. По факту произошедшего уже начата соответствующая проверка, рассказали правоохранители.

Инцидент произошел вчера днем в одном из районов столицы. Возле окон жилого дома местные жители обнаружили тело подростка, вызвали полицию и скорую помощь. Тело восьмиклассника было отправлено на экспертизу, начато расследование.

На данный момент правоохранители опрашивают родных погибшего и всех из его окружения. Подробности пока не разглашаются.