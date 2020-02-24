Мнения: Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

24.02.2020, 14:19, Новости дня

Конец 18-начало 19 века: на Востоке – военные пожары, Турция запирает нам выходы в Черное и Средиземное моря. Грозное время и на Западе: революция во Франции. Противостояние с Англией. Смерть императора Павла. Война с Наполеоном. Целый сгусток исторических событий, вектора которых продолжают не менее витиевато вязать и нынешнюю историю.

Конец 18-начало 19 века: на Востоке – военные пожары, Турция запирает нам выходы в Черное и Средиземное моря. Грозное время и на Западе: революция во Франции. Противостояние с Англией. Смерть императора Павла. Война с Наполеоном. Целый сгусток исторических событий, вектора которых продолжают не менее витиевато вязать и нынешнюю историю.

И в центре этого узла, среди мощных, будто вытесанных из камня, исторических фигур, на которых щедро было то время, фигура адмирала Ушакова. Создателя черноморского флота, участника двух турецких войн, человека, при котором Крым окончательно становится русским, при котором строится Севастополь – русский форпост на юге.

Человек, проведший сорок морских компаний, одержавший победу в 43 морских сражениях, не потерпевший в них ни единого поражения и не потерявший в бою ни единого корабля. С именем Ушакова связаны блестящие победы русского флота у Тендры, Керчи, Калиакрии, Корфу.

Родился будущий адмирал 13 (24) февраля 1745 года под Ярославлем, в обедневшей дворянской семье, породившей, кстати, еще одного святого – старца Феодора Санаксарского, возобновителя Санаксарской обители (сейчас это Мордовия). Старец, в миру Иван Игнатьевич Ушаков, дядя адмирала, в молодости служивший в гвардии государыни Елизаветы Петровны, и благословил племянника на морскую службу, к которой лежало сердце юноши.

Взлет Федора Ушакова был стремительным. В 17 лет – мичман, в следующем году – лейтенант флота. Через два года Ушаков командует первым палубным ботом русской флотилии, охраняющим южные берега Крыма, еще через два – фрегатом.

Это годы создания регулярного Черноморского флота РФ (1775) и Средиземного похода (1776-1779), основания Херсона и Севастополя (1783). Во всех этих событиях молодой офицер принимает самое деятельное участие.

Звездным часом Федора Ушакова стала победоносная для РФ русско-турецкая война 1787–1791 годов, в ходе которой нашими окончательно становятся Крым и Очаков, а граница между Российской и Османской империями отодвигается до Днестра.

Федор Ушаков начинает войну капитаном бригадирского ранга, командиром линейного корабля «Святой Павел»., а заканчивает ее командующим Черноморским флотом и контр-адмиралом.

В ходе войны Ушаков принимает руководство над портом и крепостью Севастополь. А несколько впечатляющих побед над турецким флотом приносят 45-летнему капитану славу блестящего флотоводца.

Ушаков действует личным примером, находясь в самых ответственных и опасных местах сражений, используя фактор неожиданности, действуя решительно и стремительно, при этом — приветствуя инициативу подчиненных. Такая тактика приносит ошеломительный успех.

Так, в ходе сражения у мыса Тендра (28 августа 1790 года) Ушаков нанес поражения туркам, потеряв всего 46 человек убитыми и ранеными, в то время как турки потеряли убитыми и раненными пять с половиной тысяч человек.

После войны Ушаков, продолжая командовать Черноморским флотом, строит севастопольский порт и город: дороги, госпитали, казармы, церкви. Участвует в войнах второй коалиции (1798–1800), действуя совместно с английской эскадрой контр-адмирала Нельсона. Наконец, в 1799-м – производится в адмиралы.

В это время слава непобедимого русского адмирала гремит по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Сегодня говорить об этом не модно, однако факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову.

Однако вскоре для России, русского флота и самого Федора Ушакова наступают роковые дни. Напуганные союзом императора Павла с Наполеоном и угрожающим ростом могущества русского флота, англичане становятся во главе заговора против русского государя, в результате которого, в ночь на 11 марта 1801 года, Павел был убит. Политика преемника Павла, Александра I, оказывается целиком в русле политики Англии.

Поставленный во главе «Комитета образования флота» Александр Воронцов, креатура англичан, женатый на англичанке и, по оценкам современников, англичанин «до презрения всего русского», вынес следующую резолюцию:

«По многим причинам, физическим и локальным, быть нельзя в числе первенствующих морских держав, да в том ни надобности, ни пользы не предвидится… Довольно, если морские силы наши будут устроены на двух только предметах: сбережении берегов и гаваней наших на Черном море… и достаточный флот на Балтийском море… Посылка наших эскадр в Средиземное море и другие экспедиции стоили государству много, делали несколько блеску и пользы никакой».

Блестящий русский флот, угрожающий английскому владычеству на море, в ходе начавшейся «перестройки», оказывается фактически расформированным, а адмирал Федор Ушаков, ставший более ненужным, переводится в Санкт-Петербург.

Теперь англичанам оставалось лишь стравить Наполеона и Александра, остававшегося послушной игрушкой в их руках, в кровопролитной войне. А затем искусно развалить Священный Союз, чтобы стать полновластными хозяевами Европы, неся в нее идеалы «демократии» и новых капиталистических ценностей.

Тень люциферова крыла неотвратимо ложилась на старую Европу. В предчувствии сих грозных событий и не в силах их изменить, легендарный адмирал подает Александру прошение об отставке. «Душевные чувства и скорбь моя, истощившие крепость сил, здоровья, Богу известны – да будет воля Его святая. Все случившееся со мною приемлю с глубочайшим благоговением», – с этими словами овеянный легендарной славой адмирал покидает петербургский свет.

Последние годы жизни Федор Ушаков посвятил молитве и благим делам, проживая рядом с Санаксарской обителью своего дяди. «Адмирал Ушаков, …знаменитый благотворитель… вел жизнь уединенную… по воскресным и праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь… В Великий пост живал в монастыре… по целой седмице и всякую продолжительную службу с братией в церкви выстаивал… также бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения», – писал настоятель Санаксарской обители иеромонах Нафанаил.

Пожизненная слава адмирала носила тот же спорадический характер. Англичане, ревнивые к своей морской славе, контролировавшие европейскую печать и вкусы, не слишком-то позволяли русским чтить своих морских героев. А после революции 1917 года Санаксарский монастырь, в котором был погребен прах адмирала, был закрыт и разрушен.

Однако, в годы Второй мировой имя Ушакова, в ряду других славных русских имен, было извлечено из забвения. Был учрежден орден его имени. После войны на экраны страны вышел фильм о Федоре Ушакове (1953).

5 августа 2001 года Феодор Ушаков был канонизирован (канонизации флотоводца – уникальный случай!) как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии (при деятельном участии братии Санаксарского монастыря, и Валерия Ганичева, автора книги об адмирале).

6 октября 2004 года Архиерейский собор Русской православной церкви причислил Федора Ушакова к общецерковным святым.

Теги:

флот

,

русская история