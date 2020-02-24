Лига чемпионов. Где и когда смотреть матчи 1/8 финала на этой неделе

24.02.2020, 14:18, Новости дня

25-го и 26 февраля пройдет четыре матча 1/8 Лиги чемпионов. 25 февраля «Челси» – «Бавария» – 22.00. Стадион: «Стэмфорд Бридж». Трансляция: «Футбол 1». Издание «ГОРДОН» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи; «Наполи» – «Барселона» – 22.00. Стадион: «Сан-Паоло». Трансляция: «Футбол 2». 26 февраля «Лион» – «Ювентус» – 22.00. Стадион: «Парк Олимпик Лионне». Трансляция: «Футбол 1»; «Реал» – «Манчестер Сити» – 22.00. Стадион: «Сантьяго Бернабеу». Трансляция: «Футбол 2». Издание «ГОРДОН» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. 18-го и 19 февраля прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты можно посмотреть по ссылке. Ответные матчи 1/8 финала турнира пройдут 10-го и 11 марта, а также 17-го и 18 марта. В 1/4 финала пройдут восемь команд. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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