Суд вынес решение о еще одном принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР

24.02.2020, 14:18, Новости дня

Печерский районный суд Киева 21 февраля принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 6 марта. Соответствующее определение суда опубликовало издание «Закон и бизнес». 

С ходатайством в суд обратился следователь ГБР в рамках расследования уголовного производства №62019000000001732 от 12 ноября 2019 года, открытого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

«В ходатайстве следователь указывает, что досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения неустановленными должностными лицами из числа руководителей органов государственной власти служебной халатности и злоупотребления служебным положением при назначении лица на руководящую должность в Службе внешней разведки, повлекшие тяжкие последствия государственным интересам», – сказано в судебных материалах.

Вероятно, речь идет о назначении на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. В декабре 2019 года в ГБР говорили, что готовят Порошенко подозрение по этому делу. 

В рамках расследования уголовного производства №62019000000001732 Порошенко был вызван на допрос в ГБР на 17 февраля, но, как отметили в бюро, на него он не явился. 

Судья Сергей Вовк удовлетворил ходатайство представителей ГБР и принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в качестве свидетеля. В определении говорится, что оно не подлежит обжалованию.

Привести в бюро Порошенко должны сотрудники Национальной полиции.

В этот же день, 21 февраля, еще одно решение о принудительном приводе Порошенко в ГБР приняла судья Печерского суда Кристина Константинова. Оно касается уголовного производства №62019170000000544, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, которое повлекло тяжкие последствия), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в работу судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Как следует из опубликованного изданием «Закон и бизнес» определения, это дело о вмешательство в работу судей путем несвоевременного назначения их на должности, что «повлекло тяжкие последствия в виде  безосновательного выделения средств из государственного бюджета на выплату им заработной платы». 

Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал это решение суда неправосудным. «Суд не сообщил народному депутату Порошенко о своем заседании, как этого требует ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, нарушил территориальную подсудность», – заявил он. 

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года был избран народным депутатом. 

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника

05.02 / Определены сроки первого полета самолета с электродвигателем

26.01 / «Спасибо, не надо». Трамп отверг возможность снятия санкций с Ирана до переговоров

17.02 / На Западе разочаровались из-за поправки о запрете на отчуждение территорий России

24.01 / Порошенко: Допросы в ГБР – шоу, которое готовят сценаристы «Сватов» и «95-го квартала»

22.01 / В ОПЗЖ утверждают, что на Киву напал человек, которого охраняла «Альфа»

15.01 / 15 января боевики на Донбассе убили одного украинского военнослужащего – штаб ООС

13.02 / Tesla проведет допэмиссию акций на $2 млрд

23.01 / Экспертиза не нашла алкоголя у отравившегося мальчика в Саратове

07.02 / Путин рассказал переговорах с Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика