Граждане Молдавии выступили за сближение с Россией и против вступления в НАТО

24.02.2020, 14:12, Новости дня

За улучшение отношений с Россией выступили около 80% населения Молдавии, при этом почти 60% жителей республики считают, что страна не должна вступать в Североатлантический альянс, следует из данных опроса института маркетинга и исследований IMAS.

Так, большая часть опрошенных – 39% (41% в декабре 2019 года) считают сближение Молдавии и РФ необходимостью, 37% участников опроса (ранее столько же) назвали сближение с Россией хорошим делом. В то же время 18% (ранее 19%) выступили против подобного сближения, еще 6% (ранее 3%) опрошенных не определились с мнением по этому вопросу, передает РИА «Новости».

Кроме того, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 20% местных жителей (22% опрошенных в декабре 2019 года). В то же время 57% опрошенных (ранее 57%) считают, что страна не должна присоединяться к НАТО. Еще 4% (ранее 3%) граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 16% (ранее 17%) респондентов не определились с ответом. Оставшиеся 3% (столько же ранее) не захотели отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился с 7 по 19 февраля, в нем приняли участие 1109 человек. Погрешность составляет 3%.

Конституция Молдавии предполагает нейтралитет, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

В сентябре 2019 года президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Молдавия не намерена вступать в Североатлантический альянс и будет укреплять заложенный в ее конституции нейтралитет – основное условие сохранения государственности. 



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