Экс-ведущая «Зважені та щасливі» Анита Луценко снялась для фотосета без бюстгальтера

24.02.2020, 14:06, Новости дня

Экс-ведущая и бывший тренер шоу «Зважені та щасливі» на канале СТБ Анита Луценко поделилась в Instagram снимками, на которых запечатлена в бежевой майке.

Луценко не стала надевать бюстгальтер, засветив под облегающей грудь тканью соски.

«Ну все! Хватит! Количество фруктов в моем организме превысило все нормы. Кто хочет что-то вроде нашего традиционного марафона «14 дней без сладкого»? Весна скоро», – написала она.

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Ну всё! Хватит! Количество фруктов в моём организме превысило все нормы * Кто хочет что-то вроде нашего традиционного марафона «14днейбезсладкого?» веснаааа скорооо.. * #14днейбезсладкого БЭСПЛАТНО *

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) 22 Фев 2020 в 10:38 PST

Анита Луценко была тренером и ведущей шоу «Зважені та щасливі» на канале СТБ. В 2018 году она принимала участие на проекте «Танцы со звездами»:танцевала в паре с Александром Прохоровым.