ЕС направит более 230 млн евро для противодействия коронавирусу

24.02.2020, 14:06, Новости дня

В Еврокомиссии сообщили о принятии нового пакета мер в объеме 232 миллионов евро с целью замедления распространения коронавируса COVID-19.

Власти Евросоюза отметили, что часть средств будет выделена в ближайшее время, остальная сумма будет распределена в ближайшие месяцы.

На пресс-конференции в понедельник, 24 февраля, еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич прокомментировал данное решение, заявив о том, что часть данной суммы будет направлена в бюджет Всемирной организации здравоохранения. Финансирование также, по его словам, получат страны "с более слабыми системами здравоохранения".

В бюджет ВОЗ для борьбы с распространением коронавируса из объявленного пакета мер власти Евросоюза выделяют 114 миллионов евро, еще 100 миллионов евро будет направлено для изучения мер по предотвращению и противодействию распространению инфекционных заболеваний. 15 миллионов евро, как было заявлено, будет выделено для Института Пастера в Сенегале.

В ходе выступления еврокомиссар по антикризисному управлению также признал, что распространение вируса негативно отразится на экономике стран Евросоюза. При этом он подчеркнул, что антикризисные меры должны предприниматься на основе достоверных научных данных и оценок рисков, связанных с распространением заболевания.



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