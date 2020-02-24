Защита Винника подала кассационную жалобу

24.02.2020, 14:06, Новости дня

Защита гражданина РФ Александра Винника, обвиняемого США в нарушении американского законодательства, подала кассационную жалобу на принятое неделю назад решение Апелляционного суда Парижа оставить его под стражей.

Российский IT-специалист Винник был задержан по запросу США 25 июля 2017 года во время отдыха в Греции. 23 января 2020 года Винника экстрадировали из Греции во Францию, где он и пребывает до сих пор. 28 января суд в Париже принял решение оставить Винника под стражей. Это решение 17 февраля поддержал Апелляционный суд Парижа, отклонив апелляцию защиты.

По словам адвоката Винника Тимофея Мусатова, защитники россиянина подали кассационную жалобу, передает ТАСС. Их подзащитный по-прежнему находится в изоляции, доступ к нему затруднен как у сотрудников консульства, так и у адвокатов, добавил адвокат.

Дата рассмотрения кассационной жалобы по делу Винника пока не назначена, сообщил Мусатов РИА Новости. По его словам, уведомления, где была бы назначена дата рассмотрения, адвокаты "еще не видели".

Американцы обвиняют Винника, в частности, в создании без лицензии биржи криптовалют, через которую якобы отмывались миллиарды долларов. Во Франции россиянину инкриминируют взлом электронной почты тысяч человек и вымогательство у них денег.

Выдачи Винника добивается также Россия. Сам он заявляет, что не нарушал законов США и Франции, полностью отрицает свою вину и готов быть выданным в Россию. Ранее россиянин в течение 40 дней отказывался принимать пищу.