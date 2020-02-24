Начались слушания об экстрадиции Ассанжа из Британии в США

24.02.2020, 14:06, Новости дня

В Британии начались слушания по вопросу экстрадиции создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Накануне сторонники Ассанжа разбили небольшой палаточный лагерь на газоне рядом со зданием суда. Поддержать основателя WikiLeaks пришли несколько сотен активистов, выкрикивающих призывы освободить "политического заключенного". Из Австралии на слушание прибыл отец Ассанжа Джон Шиптон и брат Ассанжа Гебриел.

Австралийский интернет-журналист и телеведущий известен своими скандальными разоблачениями: портал WikiLeaks публиковал секретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии. Его позицию о необходимости рассекречивать скандальные документы поддерживают многие правозащитники, общественные деятели и люди искусства, в частности, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Первая часть процесса займет неделю, затем будет объявлен трехмесячный перерыв, рассмотрение дела возобновится 18 мая и через три недели планируется принять окончательное решение по экстрадиции Ассанжа в США. За серию разоблачений в 2012 году Ассанж объявлен в США врагом государства. В этой стране против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым журналисту грозит срок в 175 лет заключения.