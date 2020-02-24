Два парома столкнулись у берегов Канарских островов из-за сильного ветра. Видео

24.02.2020, 14:06, Новости дня

Очевидец запечатлел на видео момент столкновения судов, произошедший в воскресенье, 23 февраля, в порту Лос-Кристианос, расположенного в южной части Тенерифе.

 

Паром Bencomo Express попытался отойти от пирса, однако сильный ветер существенно осложнил маневр. Погодные условия не позволили ему выйти в океан.

Экипаж не справился с ситуацией и судно врезалось в паром Volcan de Taburiente.

 

Как сообщают СМИ, в результате инцидента никто не пострадал, однако оба участника происшествия получили повреждения, требующие ремонта.



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