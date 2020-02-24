Анастасия Волочкова впечатлила клиентов спа-отеля видом в шубе и шортах

24.02.2020, 14:04, Разное

Анастасия Волочкова впечатлила клиентов спа-отеля в Подмосковье видом в шубе и мини-шортах. Уже без верхней одежды, но в пилотке она поздравила мужчин с Днем защитника Отечества.

Если необычный наряд балерины удивил некоторых в коридорах гостиницы, то для поклонников в Instaram он уже стал довольно привычным, особенно обувь, переходящая из снимка в снимок. Головной убор подчеркнул значимость праздника, который Волочкова назвала своим, причислив себя к воинам, противостоящим жизненным невзгодам.

Основная часть её поздравительного поста была посвящена перечню качеств, которым должен следовать мужчина, защищая женщину. Идеальным портретом благородного, добропорядочного и умеющего красиво любить «главного защитника» знаменитость завершила свое поздравление. Конкретной информацией в связи с подарками для таинственного возлюбленного звезда не поделилась, тем самым нарушив традицию. Не было и роскошных букетов на фото.