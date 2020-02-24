Ольга Бузова вспомнила о разводе с Дмитрием Тарасовым на шоу «Comedy club»

24.02.2020, 14:04, Разное

Телеведущая и певица Ольга Бузова во время выступления на шоу «Comedy Club» вспомнила о разводе с Дмитрием Тарасовым. Несколько лет назад знаменитость и футболист официально оформили развод, а недавно звезда проекта «Дом-2» закрутила бурный роман с блогером Давидом Манукяном.
На юмористическом шоу «Comedy Club» Ольга Бузова вместе с одним из участников исполнила свой хит под названием «Водица». Примечательно, что на припеве звезда два раза заменила слова фразой «Не хотела разводиться». Видео с репетиции номера певица показала в своем микроблоге в соцсети Instagram.

Расставание Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова для многих поклонников звездной пары стало неожиданностью. Еще тогда телеведущая проекта «Дом-2» отмечала, что до последнего не хотела идти в суд для оформления документов. Сейчас певица строит новые отношения, ее избранником стал Давид Манукян, Дмитрий Тарасов женат на модели Анастасии Костенко, воспитывает двоих дочерей.



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