В Пермском крае фельдшеры волокли пациента до машины по асфальту

24.02.2020, 14:04, Разное

В Пермском крае правоохранители начали проверку по факту неподобающего отношения медработников к пациенту. Прежде в соцсетях появилась запись, где на кадрах видно, как фельдшеры волокут мужчину до машины по асфальту.

В Минздраве Пермского края сообщили, что в отношении подозреваемых будет проведена проверка, их накажут за нарушение. Несколько дней назад в соцсети «ВКонтакте» в одном из пабликов появилась скандальная запись. Несколько мужчин в форме медработников волокли пациента по земле до машины скорой помощи.

Когда очевидцы, по предварительным данным, спросили, почему нет носилок, им ответили, что они только для пациентов, а житель был грязным. Решение по данному делу будет принято после проверки.