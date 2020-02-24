В Пермском крае фельдшеры волокли пациента до машины по асфальту

24.02.2020, 14:04, Разное

В Пермском крае правоохранители начали проверку по факту неподобающего отношения медработников к пациенту. Прежде в соцсетях появилась запись, где на кадрах видно, как фельдшеры волокут мужчину до машины по асфальту.
В Минздраве Пермского края сообщили, что в отношении подозреваемых будет проведена проверка, их накажут за нарушение. Несколько дней назад в соцсети «ВКонтакте» в одном из пабликов появилась скандальная запись. Несколько мужчин в форме медработников волокли пациента по земле до машины скорой помощи.

Когда очевидцы, по предварительным данным, спросили, почему нет носилок, им ответили, что они только для пациентов, а житель был грязным. Решение по данному делу будет принято после проверки.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Ученые смогли получить металлический водород после 80 лет исследований

15.02 / Мнение: Деградация полиции?

10.02 / В России после прохождения сертификации у Galaxy Note10 и iPhone 11 разблокируют важную функцию

12.02 / Флагман Xiaomi Mi 10 сможет заряжаться тремя быстрыми способами

27.12 / Россиянам дали советы по празднованию Нового года

20.02 / Российский мэр уволился из-за критики граждан

23.01 / Мнение: Израильский ребус Путина

23.02 / Подписчики раскритиковали Константина Богомолова за совместный снимок с женой и дочерью от прежнего брака

17.02 / Жирная рыба защищает от диабета II типа

23.01 / «Большая трагедия»: Цискаридзе высказался об оскандалившейся Волочковой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика