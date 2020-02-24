РБК: МВД тестирует систему городского видеонаблюдения, которая будет распознавать людей по походке и татуировкам

24.02.2020, 13:57, Новости дня

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Данилу Николаева, гендиректора Русского биометрического общества. Он участвует в разработке проекта.

По данным издания, эта система сможет искать преступников по камерам видеонаблюдения, которые смогут распознавать личность, помимо лица, по походке и татуировкам, голосу, радужной оболочке глаза.

Как сказал эксперт, сейчас МВД проводит опытно-конструкторскую работу. Внедрение системы запланировано до конца 2021 года.

The Insider ранее писал, что оппозиционный политик Владимир Милов и основатель аналитического центра «Этика и технологии» Алена Попова подали иск к столичному департаменту информационных технологий и московскому ГУВД о незаконности использования технологии распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения на митинге 29 сентября 2019 года на проспекте Сахарова.

Как сказал их адвокат, добиваться полного запрета системы распознавания лиц в России невозможно, как невозможно и получить гарантии от злоупотреблений, связанных с этой системой.