Кирк Дуглас оставил сына без наследства

24.02.2020, 13:54, Новости дня

Кирк Дуглас завещал передать свое наследство в размере $ 61 млн на благотворительные нужды, пишет Mirror.

Согласно воле усопшего, $50 млн будут переведены в Фонд Дугласа, который более 60-ти лет занимается помощью тем, «кто сам себе не может помочь», а оставшиеся $11 млн Дуглас завещал распределить между неприбыльными организациями, которыми он опекался при жизни.

В завещании Дуглас-старший не упомянул своего сына Майкла Дугласа, состояние которого, пишет таблоид, оценивается в $ 300 млн.

Кирк Дуглас родился в 1916 году в США. В 1996 году Дуглас был удостоен награды Американской киноакадемии – «Оскара» – за 50-летний вклад в кинематограф.

Самые известные фильмы с участием Кирка Дугласа: «Спартак», «Семь дней в мае», «Горит ли Париж?», «Крутые ребята», «Ярость», «Жажда жизни».

Дуглас умер 5 февраля 2020 года в возрасте 103 лет. Дуглас был похоронен 7 февраля в Лос-Анджелесе.