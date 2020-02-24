Вчера пьяные обезьяны решили поздравить ВСУ подарками калибра 122 мм. Но все поздравления с недолетом вывалили на головы своим же собратьям

24.02.2020, 13:54, Новости дня

Советские праздники на войне – это хорошо. Особенно когда противник празднует. Особенно когда празднует с размахом и последствиями. Иногда нам даже делать ничего не нужно.

Вчера, укушавшись храброй воды, «асвабадители» из 2-й ОМСБР 2-го АК, как они ее называют «2-я отдельная мотострелковая бригада народной милиции ЛНР», решили поздравить ВСУ подарками калибра 122 мм. Судя по перехватам, они собирались обстрелять станцию Кондрашевская Новая и Станицу Луганскую.

Но, как часто у пьяных обезьян бывает, что-то пошло не так. А может, спьяну банально координаты кто-то перепутал. И все поздравления с недолетом вывалили на головы своим же собратьям по позициям в районе в села Веселенькое. Местные ошалевшие, потому что понимали, что лупашат откуда-то из-за спины с оккупированной территории.

На позициях, которые сами же обстреляли, часа два была полная паника, потому что там хорошо понимали, с какого направления велся огонь. Боевики требовали подкрепления, чтобы их не окружили, потому что «укропы обошли». Они же не на сухую сидели, тоже праздновали. В общем, праздник удался. Потери у противника уточняются. Правда, после этого скорректировали и ударили по нашим позициям в районе Кондрашевской Новой. Без потерь. Больше праздников советских, буйных и пьяных!

Источник: Роман Донік / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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