Депутат в Иране заявил о 50-ти погибших от коронавируса, минздрав заявил, что умерших только 12

24.02.2020, 13:54, Новости дня

Депутат иранского парламента из города Кум Ахмад Амириабади Фарахани раскритиковал действия правительства по борьбе с коронавирусом в стране. Об этом сообщило агентство ILNA 23 февраля.

По его словам, в городе Кум, где были зарегистрированы первые летальные случаи из-за коронавирусной инфекции, только за последнюю ночь умерли семь человек, общее число погибших достигает 50. Среди инфицированных – двое детей. При этом у врачей не хватает защитных костюмов, а в некоторых аптеках нет масок.

Депутат высказал мнение, что правительство Ирана не позволяет распространять новости о коронавирусе, чтобы не подвергать людей стрессу.

Сегодня в парламенте страны прошло заседание, на котором выступили с докладом представители министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, пишет агентство Mehr.

По данным чиновников, на данный момент в стране коронавирусом заражены 64 человека, 12 человек умерли. Двое инфицированных в столице страны Тегеране прибыли из провинции Кум.

О первых двух жертвах заболевания в Иране стало известно 19 февраля. Они скончались в тот же день, когда у них выявили коронавирус.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. 

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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