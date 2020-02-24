В Италии число зараженных коронавирусом превысило 200 человек

24.02.2020, 13:51, Новости дня

Новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии заражено уже более 200 человек, информирует Rai News.

165 случаев заражения зафиксированы в Ломбардии, 27 – в Венето, 16 – в Эмилия-Романье, информирует RT.

По три человека заражены в Пьемонте и Южном Тироле, двое – в Лацио. 

Между тем, ранее сообщалось, что в Италии скончалась четвертая жертва коронавируса. Им стал 84-летний житель Бергамо (Ломбардия).

В Китае число жертв коронавируса возросло до 2 тыс. 592 человек.



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