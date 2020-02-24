Протащившие пациента по грязи медики скорой помощи попали на видео

24.02.2020, 13:44, Новости дня

В Сети появилось видео, на котором медики скорой помощи предположительно в городе Березники Пермского края затащили мужчину без чувств в машину без носилок, проволочив его по грязному снегу и лужам. В минздраве региона пообещали наказать фельдшеров.

Видео появилось в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как мужчину затаскивают в машину скорой. Судя по всему, он без чувств, потому что ноги его не шевелятся, а санитары располагают его прямо на полу машины. Прохожие попытались возмутиться. Они заметили, что пациент – обычный человек и не достоин такого обращения. В то же время пользователи отметили, что мужчина, видимо, был пьян, хотя прилично одет и не похож на маргинала.

«Носилки — для больных. А он весь грязный. А потом я тебя повезу на этих носилках!» – сказал на это санитар.

В минздраве Пермского края РИА «Новости» сказали, что проверят видео.

«Все виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности. О результатах проверки обязательно сообщим. Хотим напомнить: медики обязаны выезжать на все поступающие вызовы. Состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. Более того, от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний – например, сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Выпивший человек – это такой же пациент, как и все», – прокомментировали ситуацию в краевом минздраве.