Наука: Как мобильный телефон влияет на психическое состояние

24.02.2020, 13:42, Разное

В течение последних десяти лет смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, они изменили способ общения людей между собой. Смартфоны всегда рядом, всегда (или почти всегда) — в пределах досягаемости.

Исследователи задались целью понять, как на организме, особенно на психическом состоянии, сказывается постоянное присутствие смартфонов. Исследование опубликовано в PLOS One.

Специалисты привлекли 125 человек, распределив их по трем группам. Члены всех групп получили указание поочередно находиться в пустой комнате на протяжении шести минут (впрочем, о продолжительности эксперимента его участники заранее не знали).

Членам первой группы предстояло в привычном режиме «копаться» в своих смартфонах. Единственным исключением была невозможность позвонить или отправить/получить текстовое сообщение. Члены второй группы оставляли телефоны снаружи и, сидя в комнате, были предоставлены сами себе – занимали себя только собственными мыслями. Члены третьей группы имели возможность взять смартфон с собой, но должны были положить его экраном вниз на стол, находившийся в помещении – то есть лишились возможности использовать телефон, но видели его в непосредственной близости.

Присоединив к кончикам пальцев всех участников электроды, Марковиц с товарищами контролировали нервное возбуждение, которое испытывали члены трех групп. По выходу из комнаты участники также отвечали на вопросы, составленные таким образом, чтобы определить уровень удовлетворенности ситуацией, выявить возникавшие в процессе эксперимента трудности с концентрацией внимания (оценивалось участниками по шкале от 1 до 9), рассеянность и общее настроение (последнее измерялось по шкале Positive and Negative Affect Schedule (PANAS).

Оказалось, что хуже всех пришлось членам второй группы: им было труднее сконцентрироваться, чем остальным, и их мысли беспорядочно блуждали туда-сюда. По сравнению с ними члены третьей группы («смартфоны рядом») чувствовали бóльшую уверенность и демонстрировали бóльшую способность концентрировать внимание.

«Это стало открытием. Возможно, большинство людей считает, что смартфон – ценная вещь, и то, что ей нельзя пользоваться в данный момент, однако, она по-прежнему на виду, – одновременно успокаивает людей и заставляет подумать, чем занять себя, пока длится время «без телефона»», – признаются авторы.

Впрочем, все еще неясно, был бы результат у членов третьей группы иным, если бы рядом с ними лежала, например, книга…

Эти выводы соответствуют заключениям, к которым пришел в Виргинском Университете другой исследователь, Тим Уилсон, обнаруживший, что когда людям дается возможность «просто размышлять», «думать ни о чем», им становится сложнее сосредоточиться, они рассеянны, испытывают меньше удовольствия от такого, казалось бы, спокойного и свободного времяпрепровождения.

Исследование имеет еще одну цель: понять, насколько технологии, лежащие в основе средств массовой коммуникации, становятся своеобразными «зеркалами», отражающими человеческое поведение, или, наоборот, его «модификаторами».

«Если технология выступает в роли модификатора, она способна менять нашу манеру поведения, образ мысли, и то, что и как мы чувствуем», – делают вывод ученые.