До сих пор ни один из освобожденных пленных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. грн. Два месяца люди живут без копейки

24.02.2020, 13:42, Новости дня

Два месяца назад были освобождены наши пленные, их встречали с большой помпой.

Но теперь Офис президента проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных людей, появились новые информповоды, а тем временем игнорируются элементарные проблемы героев Донбасса, тех самых «представителей неподконтрольных территорий», которые пожертвовали всем, чтобы вернуть Донбасс под контроль Украины. Да, к части из освобожденных есть серьезные вопросы, но по многим никаких вопросов нет и их героизм не подвергается сомнению.

До сих пор ни один из освобожденных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. грн. Два месяца люди живут без копейки денег! Не решаются элементарные проблемы целого ряда достойных людей, которым государство должно выплатить куда больше 100 тысяч – их зарплату за проведенные годы в тюрьмах и пыточных. Они защищали Украину и знали, что рискуют всем, ради нас всех.

А где освобожденные будут жить? Квартиры многих отобраны оккупантами. Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто ради борьбы за свободу Украины остался нищим?

А здоровье? У многих большие проблемы с зубами, которые выбили палачи, что с этим делать?

А работа?

Это очень умилительно, что президента так живо волнует судьба украинки из Уханя и ее собачки – конечно, им надо помочь. Но у вас, Владимир Александрович, в стране есть проблема пострашнее коронавируса – война! И ваш долг организовать работу государства так, чтобы выполнять обязательства перед теми, кто честно и без дешевых понтов рискует собой ради родины и создает тем самым вам саму возможность вести какие-то переговоры. И вы не имеете права забывать о человеческих судьбах, за которые взяли на себя ответственность. Вы не имеете права бросать и забывать своих граждан.

За словами президента должны стоять поступки. Иначе это не слова, а пустой треп.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Шесть стран не подписали декларацию о недопущении пересмотра истории

15.01 / Мнения: Абхазия обречена на политический кризис

04.01 / НАТО приостановил работу своей небоевой миссии в Ираке

24.01 / У самолетов «Бек Эйр» обнаружены серьезные дефекты

16.02 / США осудили задержание родственника лидера венесуэльской оппозиции

04.01 / Экономика: Украина встретила год резким падением объемов транзита газа

31.01 / Граница с Китаем снова открывается: Благовещенск ждет возврата россиян

15.02 / Корниенко: 90% фракции «Слуга народа» поддерживает введение рынка земли

23.02 / Когда придет настоящая весна: прогноз метеоролога

24.02 / Форвард «Оттавы» Наместников обменян в «Колорадо»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика