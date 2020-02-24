Йовович показала дочь Ошун в позе эмбриона

24.02.2020, 13:30, Новости дня

Голливудская актриса Милла Йовович разместила в Instagram фото своей младшей дочери Ошун в позе эмбриона.

«Вернуться в лоно», – написала актриса.

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Back in the womb #osianlarkelliot #prenatal

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 21 Фев 2020 в 11:50 PST

О том, что Йовович стала мамой в третий раз, 2 февраля сообщила ее старшая дочь Эва. У новорожденной обнаружили тяжелую форму желтухи.

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары есть еще две дочери: младшая, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо, – 3 ноября 2007 года.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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