Гончарук назвал торговлю оружием и наркотиками способами выплаты ипотеки

24.02.2020, 13:30, Новости дня

Ипотечные кредиты по нынешним ставкам на Украине практически невозможно выплачивать, и одна из главных задач властей — ипотека под 10 процентов в 2020 году. Об этом сообщил украинский премьер Алексей Гончарук в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24". В студии "Реальной политики" Гончарук говорил о результатах работы возглавляемого им правительства за первые полгода.

По его словам, рынок ипотеки сейчас недоступен. "Наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку", — сказал премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский две недели назад заявил, что считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам с нынешних 20 до 10 процентов годовых. По словам украинского президента, правительство и Национальный банк уже работают над снижением процентной ставки.

"На сентябрь ипотека может быть 10 процентов. Это очень сложная задача, но уже реальная", – сказал он.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / В комитете Госдумы по здоровью дали россиянам совет на новогодние праздники

19.02 / Бывшего президента Южной Кореи осудили на 17 лет тюрьмы за коррупцию

12.02 / Украине предлагают продать США землю вдоль границы для «защиты» от России

04.01 / Модель Victoria’s Secret Хоск призналась, что преодолела алкогольную зависимость

20.01 / Участники берлинской конференции призвали к разоружению военформирований в Ливии

24.02 / Суд арестовал на два месяца создателя «Красной кнопки» Литреева

18.02 / Путин освободил Суркова от должности помощника президента

12.02 / Щесны подписал новый долгосрочный контракт с «Ювентусом»

07.02 / Трибуну и президиум Верховной Рады перед заседанием заняли нардепы из «Слуги народа»

21.02 / «Кругом были украинцы». Путин заявил, что раньше украинцами называли жителей Пскова и Урала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика