На Украине заявили о доступности ипотеки только торговцам оружием и наркотиками

24.02.2020, 13:30, Новости дня

Глава украинского правительства Алексей Гончарук признал, что из-за высоких процентов ипотеку на Украине в настоящее время могут выплачивать только граждане, занимающиеся преступным бизнесом.

По словам премьера Украины, что ипотека в настоящее время недоступна большей части населения из-за очень высоких ставок.

«Молодым семьям … даже кредит могут не дать. Рынок ипотеки просто недоступен. … Наркотиками надо, наверное, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала. Это невозможно», – сообщил украинский премьер в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым».

При этом Гончарук заявил, что власти активно работают над тем, чтобы «банки кредитовали дешево». По его мнению, если финансовые учреждения будут кредитовать экономику страны, то это даст возможность и ресурс развиваться, информирует РИА «ФАН».

Согласно данным из открытых источников, ипотечные ставки в Украине колеблются от 17,9% до 24% в зависимости от вида недвижимости. Если берется займ на 10-15 лет суммой до 1 млн гривен (2,6 млн рублей), то первоначальный взнос составляет 20%.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что Украина должна радикально изменить экономический курс, восстановить рынки с Россией и странами СНГ, так как страна из бедной уже превратилась в нищую. 



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