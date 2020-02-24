Станислав Садальский раскритиковал яркие наряды Тины Канделаки: «Уродливая мода»

24.02.2020, 13:30, Разное

Отечественный актёр театра и кино, блогер Станислав Садальский на странице в Instagram раскритиковал яркие наряды 44-летней телеведущей Тины Канделаки. Артист считает пальто цвета фуксии и терракотовое «уродливой модой».

Станислав Садальский в недавней публикации разместил два фото Тины Канделаки в нарядах ярких цветов. При этом имя ведущей он не упоминает и даже «обрезал» верхнюю часть изображения, поэтому рассуждает в посте о «гипотетической даме под 50». Блогер цитирует Аллу Довлатову, которая упоминала, что ярко-розовый цвет в одежде создаёт впечатление о низком уровне интеллекта надевшей её женщины, хотя на самом деле она может быть очень умна и образованна. Мужчины, по мнению Садальского, воспринимают дам в подобных нарядах как «инфантильных и чрезмерно эмоциональных», поэтому относятся к ним не очень серьёзно.

Говоря о выбранной Канделаки одежде Станислав Садальский отмечает, что сейчас в моде «скрывающие достоинства безвкусные вещи» и это «уродливо». В комментариях многие фолловеры не соглашаются с мнением актёра, считая, что женщины в возрасте «40+» не должны быть «серыми и обезличенными», поэтому вполне могут себе позволить яркие расцветки. Некоторые также встали на защиту Канделаки, которую считают эффектной и красивой в любом наряде.