Израильская ПВО перехватила не все ракеты из Газы

24.02.2020, 13:30, Новости дня

Противовоздушная оборона Израиля смогла сбить пять из шести ракет, выпущенных по югу страны из сектора Газа. Палестинские экстремисты из "Исламского джихада" (запрещен в России) атаковали Израиль в ночь на понедельник, пишет ТАСС.

 

Как рассказали СМИ в пресс-службе Армии обороны Израиля, уже днем сигналы, предупреждающие о ракетном нападении, прозвучали в Сдерота и соседних с Газой районах Израиля.

Армия Израиля, в свою очередь, нанесла удары по объектам в палестинском анклаве.



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