Личное: Тебя домогались? Теперь ты сядешь!

24.02.2020, 13:24, Разное

Меня трудно вывести из себя, но со вчерашнего дня я даже не знаю, как вам всё рассказать спокойно.

Помните, как девочка-клиента «элитного» Центра Здоровья и Красоты «Романов», чьим лицом является чёрная дырка Бони, рассказала о домогательствах? Так вот, руководство клиники решило посадить предполагаемую жертву.



Заявление принято. Фото: Соцсети

Как можно посадить потерпевшую? А очень легко.

В двух словах напомню суть произошедшего.

В неком салоне «Романов», который рекламировали по бартеру чёрные дырки Эскортограма, в числе которых была и Боня, работал «звёздный доктор» Сергей Барсуков. Глупая девчонка Даша Морозова, начитавших в соцсети лицемерных отзывов, пошла сделать к этому чуваку какую-то процедуру.

После этого, по словам клиентки, доктор залез ей пальчиком в писю:

«Внезапно Сергей Барсуков запустил руку ко мне под джинсы и проникнув пальцами под трусы предложил продолжить , от чего я , шокированная ситуацией , отказалась . На этом процедура была закончена».

Центр Здоровья и Красоты «Романов» предложил Дарье компенсацию в 150 тысяч рублей, чтобы она не раздувала скандал. Даша с мужем решили, что если салон готов заплатить эту сумму, то это — не наказание для доктора, и потребовали в два раза больше.

Салон тут же слил доктора, а на Дашу подал заявление в полицию за вымогательство:

«Мы вынуждены обратиться в полицию по факту вымогательства.

Мы выражаем нетерпимость в равной степени как к сексуальным домогательствам, так и к интернет-травле, и к вымогательству».

Круто? Не то слово.

Вот он — российский бизнес. Суровый, беспринципный, беспощадный.

Давайте рассмотрим все варианты? Это — важно. Я хочу рассказать, как должен был повести себя салон у нас в стране.

Есть два варианта: или врёт клиентка, или врёт доктор. Задача салона, раз уж это произошло в его стенах, разобраться и найти виновного.

«Все это похоже на вымогательство чистой воды!

Я знаю Сергея уже много лет и сотни девушек приходили к нему от меня по рекомендации и за все 8-9 лет работы мы ни разу не слышали ни одной подробной истории. Я уверена, все вернётся в жизни бумерангом, потому, как сама преследовалась буллингу и харасменту и всяким лживым нападкам ни один раз!

Я верю в то, что Сергей порядочный человек и никогда бы такого себе не позволил!», — вопит Виктория Боня, которой, видимо, нравится, когда пальчиком — в писю.

Привлечь полицию. Оказать максимальную поддержку предполагаемой жертве. Разобраться с помощью детектора лжи, профессиональных следователей, частных детективов в том, что произошло на самом деле.

«Ох-но вы перевернули😂😂😂 ну даже если допустим да, как же другие девушки, которые сотнями пишут сообщения о Барсукове? Как же история о том, как несовершеннолетняя девочка пришла с папой, и папа не стал разборки устраивать, а по-мужски просто дал ему п-ды? С травлей в сети они столкнулись, ох вы бедные несчастные!», — пишет в комментариях Оля Парфенюк.

Возможно ли при желании салона установить правду? Уверена, что — да.



Результаты опроса в моём канале. Фото: моё

Что сделал салон?

Тут же уволил доктора, не имея на руках никаких доказательств его вины, кроме слов потерпевшей. Подал заявление в полицию на клиентку, у которой в трусах, по её словам, побывала волосатая лапа доктора.

То есть, руководство салона слило без железных оснований своего работника. Не защитили его. Не попытались разобраться, чтобы спасти репутацию врача, если он вдруг был невиновен.

То же самое и с клиенткой Дарьей — вместо помощи, извинений, поддержки, её решено посадить в тюрьму. Заявила о домогательствах? Так мы тебя посадим, милая — там, в тюрьме, тебя ещё не так отымеют!

Вот так защищает себя наш бизнес!

Какие мысли возникнут у других врачей салона «Романов»? По-моему, очевидно, что все они — беззащитные рабы, которых сольют при любом шорохе, а руководство даже не попытается их спасти.

Какие мысли возникнут у клиентов салона «Романов»? Они теперь знают, что если их попробуют домогаться во время процедуры, им лучше молчать, а не то их посадят.

Салон «Романов» совершенно не боится потерять ни своих врачей, ни клиентов. В своём желании отмазаться от проблемы, как я вижу, руководство избавляется и от врача, и подаёт заявление в полицию на возможную потерпевшую, пытаясь её посадить.

Я не знаю, почему это всё вот так происходит. То ли от беспросветной глупости, то ли от беспринципной наглости.

Впрочем, мы все заслуживаем лишь то, что имеем. Вы бы смогли работать у такого работодателя? А быть клиентом такого заведения?