Эксперты советуют пить полезное козье молоко

24.02.2020, 13:21, Разное

Эксперты советуют пить полезное козье молоко для укрепления здоровья. Оно обладает целым рядом преимуществ по сравнению с коровьим.

Прежде всего, отмечается гипоаллергенность молока козы и продуктов его переработки. Оно хорошо усваивается и содержит высокую концентрацию полезных веществ. Сочетание кальция и витамина D помогает росту и крепости костей организма. Среди целого ряда микроэлементов и витаминов обращает на себя внимание наличие веществ группы В, необходимых для нормального функционирования нервной системы. Большое содержание натуральной аскорбиновой кислоты создает условия для укрепления иммунитета. Считается, что по своей структуре козье молоко наиболее близко материнскому молоку. В связи с этим его активно используют для детского питания, особенно при искусственном вскармливании.

Лечебные свойства напитка особенно полезны при диатезе, анемии, желудочных и других заболеваниях. Козье молоко практически безвредно. Однако медики не рекомендуют вводить продукт в рацион людям с ожирением и болезнями поджелудочной железы. Своеобразный вкус напитка некоторыми воспринимается неоднозначно. Стоит заметить, что после пастеризации вкус и запах его значительно улучшается.