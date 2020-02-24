В Краснодаре мужчина погиб после падения из окна 13-го этажа

24.02.2020, 13:21, Разное

В Краснодаре житель погиб после падения из окна 13-го этажа, пишет СУ СК по региону. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, подробности произошедшего устанавливаются.

Инцидент произошел вчера во второй половине дня, на улице Ставропольской. Местный житель 39 лет скончался до приезда скорой, медики констатировали его гибель и отправили тело на экспертизу. Позже будет установлена точная причина.

По факту произошедшего полиция начала доследственную проверку, подробности станут известны после проведения расследования.