Китай ослабляет ограничения, введенные в связи с коронавирусом

24.02.2020, 13:14, Новости дня

ПЕКИН/СЕУЛ – Опасения по поводу пандемии коронавируса в понедельник усилились после резкого роста заболеваемости в Иране, Италии и Южной Корее. В то же время Китай ослабил ограничения на перемещения в некоторых местах, включая Пекин, поскольку темпы новых заражений снизились.

Всплеск инфицирования за пределами материкового Китая спровоцировал падение азиатских фондовых рынков и фьючерсов на Уолл-стрит, поскольку инвесторы начали уходить в более безопасные активы, такие как золото. Цены на нефть снизились, а корейская вона упала до самого низкого уровня с августа прошлого года.

Четвертый по величине город Южной Кореи, Тэгу, становится все более изолированным в связи с резким ростом числа инфицированных. Авиакомпании Asiana Airlines и Korean Air приостановили полеты в этот город до 9 марта и 28 марта, соответственно.

«Если мы не сможем заблокировать распространение вируса в районе Тэгу, то велика вероятность, что это приведет к передаче инфекции по всей стране», – заявил журналистам заместитель министра здравоохранения Ким Кан Лип.

В Европе министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в ближайшее время он обсудит со своими европейскими коллегами наиболее эффективные методы борьбы с возможной эпидемией в Европе, после того как Италия сообщила о третьей смерти от коронавируса и 150 случаях инфицирования, при том, что до пятницы таких случаев было всего три.

«Сегодня во Франции нет никакой эпидемии. Но есть проблемная ситуация у наших дверей, в Италии, за которой мы следим с большим вниманием», – заявил Веран на пресс-конференции.

В материковом Китае, где вирус появился в конце прошлого года, более 20 юрисдикций провинциального уровня, включая Пекин и Шанхай, а также Хэнань и Аньхой, сообщили о нулевом количестве заражений. Такого большого количества провинций без заражений не было с начала эпидемии.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал бизнес возвращаться к работе, хотя, по его словам, эпидемическая ситуация все еще «тяжелая и сложная, а работы по профилактике и контролю находятся на самой сложной и критической стадии».

Провинции Юньнань, Гуандун, Шаньси и Гуйчжоу понизили интенсивность мер реагирования в связи со вспышкой коронавируса, присоединившись к провинциям Ганьсу и Ляонин, которые ослабили ограничения на передвижение людей.

Исключая провинцию Хубэй, ставшую эпицентром эпидемии, материковый Китай сообщил об 11 новых случаях. Это самый низкий показатель с 20 января, когда власти начали публиковать общенациональную статистику.

В столице провинции Хубэй, городе Ухань с населением 11 миллионов человек, который находился в карантине несколько недель, власти разрешили здоровым людям покидать город, но только по исключительно важных поводам.

Около 77 тысяч человек были инфицированы коронавирусом в Китае, более 2500 из них скончались. Большинство случаев произошло в Ухане. За пределами материкового Китая эпидемия распространилась примерно на 28 стран и территорий. По данным Reuters, число погибших составило около 25 человек.

Италия ввела карантин в наиболее пострадавших городах и запретила публичные мероприятия во многих районах на севере страны в попытке сдержать крупнейшую вспышку заболевания в Европе. Под эти ограничения попал карнавал в Венеции, где было зарегистрировано два случая.

Австрия приостановила движение поездов из Италии через Альпы примерно на четыре часа, после того как у двух путешественников появились симптомы заболевания. Поезду с примерно 300 пассажирами, следовавшему из Венеции в германский Мюнхен, разрешили продолжить движение после того, как результаты анализов у этих пассажиров оказались отрицательными.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что в понедельник состоится заседание оперативного штаба по коронавирусу, на котором будет обсуждаться целесообразность введения пограничного контроля на границе с Италией.

Новые случаи на Ближнем Востоке

В Южной Корее власти сообщили в понедельник о седьмом летальном исходе и 161 случае новых заражений, в результате чего их общее число достигло 763. 115 из новых случаев заболевания связаны с церковью в городе Тэгу.

Правительство взяло анализы примерно у 9500 человек, которые принимали участие в службах в отделении Синчхонджийской церкви Иисуса в Тэгу. Церковь также известна под названием «Храм скинии свидетельства».

Жители Тэгу и других городов бросились в супермаркеты и аптеки, чтобы закупить хирургические маски и пополнить запасы.

Новые случаи заболевания зарегистрированы на Ближнем Востоке. Бахрейн сообщил о первом случае заболевания, а Кувейт о трех случаях – у людей, которые были в Иране.

Иран, который в среду объявил о первых двух случаях заболевания, сообщил о подтвержденных 43 случаях и восьми смертях. Большинство случаев заражения выявлено в шиитском священном городе Кум.

Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Турция и Афганистан ввели ограничения на поездки и иммиграцию из Исламской Республики.

В Японии по состоянию на вечер воскресенья зарегистрировано 773 случая заболевания, в основном, на круизном лайнере, находящемся под карантином в районе Токио. В воскресенье скончался третий пассажир судна – мужчина-японец, которому было за 80.

Китай сообщил о 409 новых случаях заболевания на материке, что меньше 648 случаев днем ранее. Таким образом, общее число инфицированных по состоянию на 23 февраля достигло 77150. Число погибших выросло на 150 человек, достигнув 2592.

Си Цзиньпин заявил в воскресенье, что эпидемия окажет довольно значительное, но краткосрочное влияние на экономку, и правительство ускорит корректировку политики, чтобы помочь смягчить удар.

Власти выделили 99,5 миллиарда юаней (около 920 миллиардов рублей) на борьбу с эпидемией, сообщил высокопоставленный представитель финансовых властей.