Израиль перехватил пять из шести выпущенных из сектора Газа ракет

24.02.2020, 13:12, Новости дня

Израильская система ПВО перехватила пять из шести ракет, выпущенных в понедельник палестинскими радикалами из сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Шесть ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории, пять из них перехвачены израильской системой противовоздушной обороны», – говорится в заявлении военных, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в Сдероте и в граничащих с Газой районах на юге Израиля, передает РИА «Новости».

В воскресенье сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля. Израильские военные сообщили, что общее число ракет, выпущенных из палестинского анклава в Газе по израильской территории, составило 21, 13 из них были перехвачены. 



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