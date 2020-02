Прилучный и Муцениеце заявили о разводе

24.02.2020, 13:06, Новости дня

Российский актер Павел Прилучный и его жена, актриса и телеведущая Агата Муцениеце 24 февраля сообщили о разводе. Заявление о намерении расторгнуть брак супруги опубликовали на своих страницах в Instagram.

«Возрадуются миллионы барышень. Провал? Нет! Я благодарна за все, мы навечно связаны, мы написали красивую историю любви», – добавила актриса.

По словам Муцениеце, она по-прежнему любит Прилучного, но пришла к пониманию, что «нужно расторгнуть брак».

«Если у человека не получается вас использовать, он будет постоянно искать изъяны во всем, что вы делаете», – написала на своей странице в Instagram Муцениеце за несколько часов до публикации поста о разводе.

32-летний Павел Прилучный на своей странице в Instagram подтвердил заявление Муцениеце о намерении официально расторгнуть брак.

«Но мы всегда будем родными людьми и будем любить наших детей так же сильно, а, может, еще и больше», – заявил Прилучный.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года. После свадьбы Агата официально взяла фамилию мужа, а ее девичья фамилия Муцениеце осталась творческим псевдонимом.

11 января 2013 года у пары родился сын Тимофей, а 3 марта 2016 года на свет появилась дочь Мия.

В 2018 году супруги сообщили, что поставили брак на паузу, но затем возобновили отношения.