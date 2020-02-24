«Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли». Лоза призвал РФ брать пример с Украины на «Евровидении 2020»

24.02.2020, 13:06, Новости дня

Российский музыкант Юрий Лоза в комментарии изданию «Газета.Ru» призвал Россию брать пример с Украины при выборе участника на международный песенный конкурс «Евровидение 2020».

«Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли, что нужно свою культуру продвигать, а не распиаривать британцев. Не капать на британскую «мельницу», а пиарить и продвигать свою культуру. Когда у нас поймут, будет очень хорошо. Я об этом говорю уже много-много лет. Нам нужно сделать то же самое – послать человека с русской песней, не ставя перед ним задачу победить на «Евровидении». Нам победа не нужна. Нам нужно продвигать свою культуру», – сказал он.

Победителем нацотбора на «Евровидение 2020» стала группа Go-A с песней «Соловей». Она получила максимальное количество баллов от жюри и телезрителей.

Конкурс «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в «Евровидении», Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.