«Человечище!»: хозяин с риском для жизни спас кота от падения с балкона

24.02.2020, 13:06, Новости дня

Житель Уфы с риском для жизни спас домашнего кота от падения с балкона четвертого этажа. Его поступок, который сняли на видео, разделил пользователей соцсетей на два лагеря: одни назвали мужчину героем, другие посчитали его поступок опасным сумасбродством.

 

Эти кадры были сделаны днем 23 февраля на Революционной улице. Белоснежный усатый прогуливался по балкону и сорвался с перил, но успел зацепиться за карниз. На помощь ему пришел хозяин: сначала мужчина пытался спасти питомца с помощью подвернувшейся под руку куртки, однако кот этот "спасательный круг" проигнорировал.

Пришлось владельцу в прямом смысле протянуть животному руку помощи — он в одиночку провел спасательную операцию, опасно свесившись с балкона четвертого этажа. Схватив гуляку за шкирку, мужчина вернул его на "твердую землю".

"Красавчик мужик!" и "Ух, молодец! Человечище!" ?-?были первоначальные комментарии пользователей. Но позже восторженный настрой сменился сдержанным скепсисом: сетевые "эксперты" указали на то, что при падении с четвертого этажа с котом все рано бы ничего не произошло, так что риск был неоправданным.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / В Литве предложили отметить день взятия Москвы

05.02 / Россия начнет поставлять комплексы С-400 в Индию в 2021 году

08.01 / Армия Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над Триполи

10.01 / Центробанк отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

12.01 / ФСБ пыталось завербовать экс-правоохранителя, учителя и сотрудника госпредприятия, которое входит в концерн «Укроборонпром» – СБУ

12.02 / В Китае число жертв нового коронавируса достигло 1113

30.01 / Общество: Как РФ забрала у Швеции исконно русские города

13.02 / Посол РФ оценил ход переговоров с Токио

24.01 / Онколог перечислил первые симптомы рака кожи

15.01 / В рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию войдут Захар Прилепин, атаман казаков Долуда, сенатор Клишас и актер Машков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика