В Минкульте хотят создать Федерацию киберспорта Украины

24.02.2020, 13:06, Новости дня

Министерство культуры, молодежи и спорта поддерживает создание национальной Федерации киберспорта Украины, пишет официальный сайт министерства.

«Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими «игроками» на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины», – сказал заместитель министра культуры молодежи и спорта Владимир Шумилин.

По его словам киберспорт может помочь в реабилитации ветеранам ООС и в социализации людей с инвалидностью.

15 февраля две общественные организации – Федерация Esports Ukraine и Федерация киберспорта Украины при поддержке Минкульта провели «День киберспорта Украины» и анонсировали объединение двух федераций в одну структуру с национальным статусом.