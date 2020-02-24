Медицинские маски оказались в дефиците в Германии

24.02.2020, 13:06, Новости дня

По информации агентства DPA, ссылающегося на Федеральный союз оптовой торговли фармацевтическими препаратами, многие аптеки в Германии столкнулись с нехваткой медицинских масок. Элементарные (и весьма относительные) средства защиты, раскупили в последние недели.

Руководитель Федерального союза Томас Порстнер признал, что наблюдаются значительные перебои с поставками этой продукции. Ажиотаж связывают со стремительно распространяющимся уже по миру коронавирусом.

При этом сами же немецкие эксперты ставят под сомнение защитные функции медицинских масок. “В повседневности это лишено смысла", — сообщил председатель Германского общества инфектологии Бернд Зальцбергер.

Число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 по всему миру уже приблизилось к 80 тысячам человек. Хотя темпы распространения заболевания постепенно идут на спад.



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