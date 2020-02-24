В цирке на Вернадского опровергли недопуск граждан Китая на представление

24.02.2020, 13:06, Новости дня

Большой Московский цирк опроверг информацию о недопуске на представление граждан Китая. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что туристов из Гонконга якобы не пустили в цирк в Москве и вызвали полицию. Сообщалось, что стражи порядка отконвоировали группу обратно в гостиницу, покидать которую им ранее запретили врачи.

"Это не наш цирк. У нас таких прецедентов не было. Мы пропускаем всех, у кого есть билеты", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого Московского цирка. В случае плохого самочувствия человек сам не придет на представление, добавили там.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, в Китае с декабря прошлого года превысило 77 тысяч человек. Смертельный исход зафиксирован почти в 2600 случаев, передает "Интерфакс".

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось на 409 человек, количество смертельных случаев — на 150. Из этого числе 149 человек умерли в эпицентре заболевания — провинции Хубэй, а еще один — в провинции Хайнань.

Ранее сообщалось, что в Москве усиливают меры по профилактике коронавируса. Сегодня посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал на брифинге, что в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против COVID-19.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 40 тысяч

02.01 / В Украине открыт снеголавинный сезон – ГСЧС

09.02 / Появились подробности посадки самолета «на брюхо» в Коми

27.12 / В КСУ подтвердили отставку Мельника

18.02 / ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

10.02 / От коронавирусной пневмонии в Китае за сутки умерли почти 100 человек

05.02 / Французского актера Ришара снова ждут в аннексированном Крыму

29.01 / Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit

23.01 / Госдума приняла в первом чтении путинские поправки в Конституцию РФ

25.02 / Песков отверг попытки США обвинить Россию во вмешательстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика