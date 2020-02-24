Апелляционный суд восстановил Насирова на посту главы Госфискальной службы

24.02.2020, 13:06, Новости дня

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Об этом говорится в постановлении суда от 17 февраля. 

Суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 года №35-р. В этом распоряжении говорилось об увольнении Насирова «в связи с потерей права на государственную службу или его ограничением в результате приобретения им гражданства другого государства». Чиновник обжаловал увольнение в суде. 

Таким образом, Шестой апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета Министров, Государственной фискальной службы и бывшего народного депутата Андрея Журжия.

Постановление вступило в законную силу в день его принятия, его можно обжаловать в Верховном Суде в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения.

Насиров возглавлял Государственную фискальную службу с мая 2015 года по март 2017-го. 

В решении Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года говорилось, что посольство Великобритании в Украине передало украинским властям письмо, в котором подтвердило, что в 2012 году Насиров получил британское гражданство. Но у суда возникли претензии к формулировкам в этом письме. Сам Насиров опровергал наличие у него британского паспорта. 

В Украине против Насирова открыто уголовное производство. Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. Дело Насирова рассматривает Высший антикоррупционный суд. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Минюст предложил признать устаревшими более 2,4 тыс. актов СССР и РСФСР

12.02 / В Славском после обеда в ресторане госпитализировали 14 человек

29.01 / “Брэд Питт. Актер второго плана“. Питт пришел на ланч номинантов “Оскара” с именным бейджем

23.01 / Пьяного ребенка госпитализировали в Саратове

23.01 / Участники ТВ-шоу устроили драку во время обсуждения закона об оскорблении чувств верующих

30.01 / Тайна гибели студентов на Кольском полуострове: у них не было глазных яблок

03.02 / В Крыму арестован владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков

19.02 / Скоро выйдет новый смартфон Emperion Nebulus на Windows 10

16.01 / Мнения: РФ осталось решить одну большую проблему

06.02 / Внешняя политика в ежегодном послании президента США: мнение экспертов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика