Осадки и ветер оставили без света 250 украинских населенных пунктов

24.02.2020, 13:06, Новости дня

Сильный ветер и ливень обесточили 251 поселок в семи областях Украины в ночь на понедельник. Автоматическая защита отреагировала на обрывы проводов и отключила подачу электроэнергии, сообщили РИА Новости в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Стихия разбушевалась во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Черновицкой, Житомирской и Ровенской областях. В настоящее время бригады энергетиков ремонтируют ЛЭП. Движение транспорта в пострадавших областях возобновлено.



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