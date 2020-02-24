КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели

24.02.2020, 13:06, Новости дня

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов 22-й недели регулярного чемпионата в четырех номинациях. Лучшим вратарем был признан страж ворот челябинского "Трактора" Иван Федотов. Он одержал две победы в трех матчах, дважды оформив "сухарь".

Среди защитников не было равных игроку обороны санкт-петербургского СКА Василию Токранову. Армейский хоккеист выиграл с командой все три встречи. Его показатель полезности оказался равен +5.

Лучшим нападающим стал форвард казанского "Ак Барса" Станислав Галиев. В трех играх он набрал 7 (2 шайбы + 5 передач) очков. Новичком недели был признан форвард санкт-петербургского СКА Кирилл Марченко. В трех встречах 19-летний игрок записал в свой актив 5 (3+2) результативных баллов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Россия поставила в Китай второй полковой комплект С-400

21.02 / Власти Болгарии подтвердили причастность к отравлению Емельяна Гебрева ГРУшников

31.01 / Найдено тело рабочего, погибшего при обрушении крыши спорткомплекса в Санкт-Петербурге

02.01 / Коболев объяснил роль Нафтогаза в сделке с Газпромом

23.02 / Пушков: версия о «подстрекателях» в Новых Санжарах не внушает доверия

16.01 / Владимир Путин: Отказаться от приоритета международного права нас заставляют решения ЕСПЧ

10.02 / Власти Египта ужесточили наказание за самовольный штурм пирамид

07.02 / Подразделение космического интернета Илона Маска планируют вывести на биржу

23.02 / Сенатор объяснил важность запрета на отчуждение территорий РФ

28.12 / В Екатеринбурге неизвестные избили члена ОНК Дарью Беляеву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика