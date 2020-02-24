Ольга Бузова показала фото с «Первого свидания» с Давидом Манукяном

24.02.2020, 13:04, Разное

Российская певица Ольга Бузова продемонстрировала совместный фотоснимок с музыкантом Давидом Манукяном, сделанный на мюзикле «Первое свидание». Поклонники исполнительницы порадовались за нее, но нашлись и те, кто счел все это «обычным хайпом».

По словам Ольги Бузовой, на мюзикл «Первое свидание» она пригласила Давида Манукяна в честь Дня защитника отечества. На этом мероприятии обыгрывается ситуация, когда люди впервые знакомятся на свидании. После завершения мюзикла она пояснила Давиду Манукяну, что аналогичный подарок ждет от него на 8 марта.

Фанаты Ольги Бузовой разделились на два лагеря. У одних отношения пары вызвали восторг и положительные эмоции. Другие назвали все это «показухой», чтобы «словить хайп», поскольку они помнят, насколько болезненным было ее расставание с футболистом Дмитрием Тарасовым.