Бизнесмен Юрий Дормидошин: «Собчак в юности была обычной тёлкой, Бузова – никакой»

24.02.2020, 13:04, Разное

Журналист Ксения Собчак и «поющая ведущая» Ольга Бузова являются одними из наиболее популярных и узнаваемых отечественных знаменитостей. Бизнесмен из Санкт-Петербурга Юрий Дормидошин поделился воспоминаниями о юности звёзд, назвав первую «обычной тёлкой», а вторую – «просто никакой».
Дормидошин много лет следит за культурной жизнью Северной столицы, постоянно посещает значимые мероприятия, наблюдает
за восходящими звёздами шоу-бизнеса и не понаслышке знает о популярных медиа-персонах. К примеру, Ксению Собчак 75-летний бизнесмен помнит ещё в детском возрасте, когда она вместе с матерью ходила делать стрижку в его салон. В юности, как говорит Дормидошин, будущая знаменитость была «обычной тёлкой», мечтающей удачно выйти замуж и всегда делающей то, что ей хочется. Ксения Собчак всегда предпочитала дорогую одежду, но в молодости у неё совершенно не было вкуса, а сейчас она выглядит очень достойно, отметил бизнесмен.

Вспомнил Дормидошин и об Ольге Бузовой, родившейся и выросшей в Санкт-Петербурге. После окончания школы она поступила в университет, но в свободное от учёбы время подрабатывала официанткой в ресторане. Как говорит бизнесмен, тогда Бузова была «совершенно никакой», однако благодаря упорству и трудолюбию смогла за короткий срок достичь в шоу-бизнесе таких высот, которые под силу далеко не каждому начинающему артисту.



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