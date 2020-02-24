Андрей Малахов показал подаренные на 23 февраля 2-летним сыном Александром рисунки

24.02.2020, 13:04, Разное

Отечественный журналист и телеведущий Андрей Малахов в разделе Stories аккаунта Instagram показал подписчикам лучший презент, полученный на 23 февраля. Больше всего шоумену понравились рисунки, подаренные 2-летним сыном Александром.

На одной из презентованных малышом картинок изображена красная пятиугольная звезда на «пятнистом» фоне, на втором – облака, самолёт и цифра «23», повторяющая дату Дня защитника Отечества. В подписи к рисункам Андрей Малахов отметил, что подарок от сына — самый лучший и приятный сюрприз. Кстати, самого мальчика телеведущий до сих пор не показывает поклонникам, вероятно, всячески ограждая от излишнего внимания.



Вокруг семьи Малахова нередко «циркулируют» различные слухи. Так, некоторое время назад появлялась информация, что в текущем году телеведущий во второй раз станет отцом. Другие же инсайдеры утверждают о возможном скором крахе брака Малахова и Натальи Шкулёвой, называя причиной наличие у супруга другой женщины. При этом пара воздерживается от комментариев относительно данных тем.