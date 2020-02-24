Площадь перед посольством РФ в Праге решили назвать в честь Немцова

24.02.2020, 12:58, Новости дня

Городской совет Праги принял решение о переименовании площади Pod kastany (Под каштанами), на которой находится российское посольство в Чехии, в площадь Бориса Немцова.

«В связи с пятой годовщиной со дня убийства известного российского политика Бориса Немцова члены горсовета Праги приняли сегодня решение о присвоении его имени площади, которая до настоящего времени называлась Pod kastany», – говорится в сообщении муниципалитета города, передает РИА «Новости».

Власти города отметили, что соответствующее решение было принято в контексте с соответствующей петицией, подписанной 4,5 тыс. жителей Праги.

В то же время председатель Ассоциации независимых СМИ и бывший президент республиканской полиции Станислав Новотный сообщил, что группа гражданских активистов подготовила и передала в минувший четверг в муниципалитет Праги петицию с протестом против переименования площади, ее подписали около 1,2 тыс. человек. Неизвестно, рассматривалась ли данная петиция на заседании горсовета.

В январе 2018 года городской совет Вашингтона также единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.

Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.