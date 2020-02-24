Площадь перед посольством РФ в Праге решили назвать в честь Немцова

24.02.2020, 12:58, Новости дня

Городской совет Праги принял решение о переименовании площади Pod kastany (Под каштанами), на которой находится российское посольство в Чехии, в площадь Бориса Немцова.

«В связи с пятой годовщиной со дня убийства известного российского политика Бориса Немцова члены горсовета Праги приняли сегодня решение о присвоении его имени площади, которая до настоящего времени называлась Pod kastany», – говорится в сообщении муниципалитета города, передает РИА «Новости».

Власти города отметили, что соответствующее решение было принято в контексте с соответствующей петицией, подписанной 4,5 тыс. жителей Праги.

В то же время председатель Ассоциации независимых СМИ и бывший президент республиканской полиции Станислав Новотный сообщил, что группа гражданских активистов подготовила и передала в минувший четверг в муниципалитет Праги петицию с протестом против переименования площади, ее подписали около 1,2 тыс. человек. Неизвестно, рассматривалась ли данная петиция на заседании горсовета.

В январе 2018 года городской совет Вашингтона также единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.

Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Обвинять экипаж в случившейся в Тегеране трагедии – излишне. Пилот был очень опытный

03.01 / Тодоренко похвасталась растяжкой

21.01 / Экс-главу Интерпола Мэна Хунвэя приговорили к 13,5 года тюрьмы

24.01 / Кремль отреагировал на сообщения о расследовании Болгарии против российских дипломатов

24.02 / В Москве построят станцию метро «Парк чудес»

30.01 / Немецкий депутат — настоящий агрессор — НАТО, а не Россия

10.01 / Из ФСБ России уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке – СМИ

16.01 / Лавров сообщил о подготовке к визиту президента Узбекистана в Россию

16.01 / США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ

20.01 / В действиях военных Мьянмы не нашли намерений геноцида рохинджа в штате Ракхайн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика