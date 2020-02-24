В Италии коронавирусом Covid-19 заразились 203 человека

24.02.2020, 12:57, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Италии достигло 203, 4 человека скончались. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Большинство случаев заражения — 165 человек — выявлены в области Ломбардия. Также вирус распространился в областях Венето, Эмилия-Романья, Лацио и Пьемонте.

Как отмечает издание, сейчас Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных уханьским вирусом после Китая и Южной Кореи.

Ранее стало известно, что Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения коронавируса. Карантин ввели в 12 городах провинций Ломбардия и Венето. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине. В школах отменили занятия.

Также решено было приостановить всемирно известный карнавал в Венеции.



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